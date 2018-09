Sylvie Meis (40) überrascht in Paris mit neuem Look! Die Das Supertalent-Jurorin ist stets perfekt gestylt. Egal, wo die gebürtige Niederländerin auftaucht, sie versprüht ihren ganz persönlichen Sylvie-Glow! Während ihr Make-up hin und wieder variiert, ist sie für haarige Veränderungen weniger bekannt. Umso überraschender sind nun die Aufnahmen aus der französischen Hauptstadt. Auf den ersten Blick hätte man die Blondine kaum erkannt – und das liegt nicht an der großen Sonnenbrille.

Sylvie trägt ihre lange blonde Wallemähne gefühlt schon seit Jahren. Ihre Engelswellen sind inzwischen sogar zu einer Art Markenzeichen geworden. Aber kein Grund zur Sorge, denn die 40-Jährige hat nicht zur Schere, sondern lediglich zu einem Haargummi gegriffen. Auch wenn die Unternehmerin – ihrem Outfit zufolge – gerade vom Sport gekommen ist, mit Pferdeschwanz bekommt die Öffentlichkeit die ehemalige Let's Dance-Gastgeberin nur sehr (!) selten zu Gesicht. Aber – welche Überraschung – auch mit dieser Frisur sieht Sylvie einfach bezaubernd aus.

Verantwortlich für ihre Wow-Looks ist im Übrigen ihre Make-up-Artistin Serena Goldenbaum. Und die Moderatorin ist nicht die einzige berühmte Beauty, die von der Hamburger Stylistin noch schöner gemacht wird: Promis wie Curvy Model Angelina Kirsch (30) oder die Schlagersängerinnen Vanessa Mai (26) und Andrea Berg (52) gehören zu ihren Kundinnen.

Becher/WENN.com Sylvie Meis beim Launch ihrer Sonnenbrillenkollektion

MEGA Sylvie Meis mit ihrer Stylistin Serena Goldenbaum in Paris

Instagram / serenagoldenbaum Serena Goldenbaum und Sylvie Meis

