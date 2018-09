Drei Drachen für Emilia Clarke (31)! Seit 2011 spielt die britische Frohnatur in der HBO-Fantasyserie Game of Thrones die Rolle der Daenerys Targaryen. Mit der Verkörperung der fiktiven Schönheit gelang ihr der internationale Durchbruch und sie gilt seither als eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Auch für Emilia war es daher schwer, diesen Sommer die allerletzte Staffel der Serie abzufilmen, die 2019 über die Bildschirme flimmern soll. Als Erinnerung an die vergangenen sieben Jahre ließ sie sich jetzt ein ganz besonderes Tattoo stechen!

Auf ihrem Instagram-Profil präsentiert sie ihren Followern jetzt stolz das Ergebnis: drei fliegende Drachen an ihrem rechten Handgelenk. Dazu schreibt die Brünette: "Mutter der Drachen auf Lebenszeit. Dr. Woo hat sichergestellt, dass Mama ihre Babys nie vergisst." Schließlich ist Emilia in der Serie die Herrin der drei mythischen Wesen Viserion, Rhaegal und Drogon.

Emilia ist nicht der einzige "Game of Thrones"-Star, der sich mit Tinte ein Andenken an die Serie verpassen ließ. Ihre Schauspielkollegin Sophie Turner (22) hat diesen Schritt bereits vor ein paar Monaten gewagt und sich einen Wolf auf die Außenseite ihres Unterarms stechen lassen. Schließlich trägt die Familie ihrer Rolle das Raubtier in dessen Wappen. Maisie Williams (21)' Oberarm hingegen zieren in roter Schrift die Worte "No One" als eine Anspielung auf ihren fiktiven Charakter.

Getty Images Emilia Clarke bei den Emmy Awards 2018

Anzeige

Getty Images Emilia Clarke bei der Premiere der sechsten Staffel "Game of Thrones"

Anzeige

Instagram / laurenwinzer Sophie Turners "Game of Thrones"-Tattoo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de