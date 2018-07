Diese Frage brannte Serien-Junkies schon seit Monaten unter den Fingern: Wann geht es endlich mit Game of Thrones weiter? Vergangenen Sommer gaben die Macher des Serien-Hits bekannt, dass die achte und finale Staffel erst 2019, möglicherweise sogar erst 2020 ausgestrahlt wird – womit sie so manche Hardcore-Fans in ein tiefes Loch stürzten. Die können nun aufatmen! Der Kampf um Westeros geht doch früher als befürchtet in die nächste Runde.

Ein genaues Datum für den Staffelstart stehe zwar noch nicht fest, jedoch falle er definitiv in die erste Hälfte des kommenden Jahres. So viel konnte Casey Bloys, der Programmchef des produzierenden Senders HBO, bei der Television Critics Association's Pressetour in Beverly Hills schon verraten. Der Worst Case ist damit also abgewendet! So oder so hätte sich das Warten aber auf alle Fälle gelohnt.

Schließlich wurden alle sechs Folgen der finalen Season in Spielfilmlänge gedreht. Auch die Show-Runner David Benioff (47) und Dan Weiss versprachen gegenüber Entertainment Weekly nicht gerade zu wenig – der große Showdown im Kampf um den eisernen Thron und gegen die weißen Wanderer soll so spektakulär werden, wie noch keine andere Staffel zuvor. Und das heißt was, wie Fans wissen!

Frazer Harrison / Getty Images Cast und Crew von "Game of Thrones" bei den 68. Emmy Awards in Kalifornien

Macall B. Polay / HBO Nathalie Emmanuel, Peter Dinklage, Conleth Hill, Emilia Clarke und Jacob Anderson in GoT

Game of Thrones, HBO Weißer Wanderer in "Game of Thrones"

