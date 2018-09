Was sich Khloe Kardashian (34) derzeit im Netz gefallen lassen muss, würde wohl jede Löwenmama auf die Palme bringen. Im April kam ihr erstes gemeinsames Kind mit Basketball-Star Tristan Thompson (27) zur Welt. Seither ist Töchterchen True der ganze stolz ihrer Eltern. In den sozialen Medien scheint dem erst wenige Monate alten Spross allerdings nicht jeder wohlgesonnen zu sein: Vor Kurzem wurde True sogar wegen ihres Aussehens gemobbt!

Nicht nur Khloe schwelgt derzeit im Mama-Glück, auch ihre beiden Schwestern Kim (37) und Kylie (21) haben in diesem Jahr Nachwuchs bekommen. Auf einem zuckersüßen Instagram-Foto posierte True vor wenigen Tagen mit ihren beiden Cousinchen Chicago und Stormi – und erntete doch tatsächlich einige fiese Kommentare. "True... einfach viel zu dunkel" oder "Macht mich dafür nicht runter, aber True ist einfach hässlich", lauteten nur zwei der verbalen Attacken auf den Säugling.

Khloe war zurecht aufgebracht und reagierte via Twitter: "Ehrlich, manche Menschen sind einfach nur widerlich und damit tun sie nur sich selbst weh. Noch mal für jeden: Ein Baby fertigzumachen, ist nicht nett." In Zukunft wolle die Jeans-Designerin solche negativen Einflüsse gar nicht erst in ihr Leben lassen – und deaktivierte prompt die Kommentarfunktion unter ihrem nächsten Mama-Tochter-Schnappschuss.

Instagram / https://www.instagram.com/p/BnucT8HlycW/?taken-by=kimkardashian Chicago West, True Thompson und Stormi Webster (v.l.)

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashians Tochter True Thompson

khloekardashian / Instagram Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True

