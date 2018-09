Warum scheint Victor Seitz (20) bei Love Island einfach kein Glück zu haben? Der Spanier sorgte in dem Kuppelformat vor wenigen Tagen für die erste Trennungs-Szene: Mit Tracy Candela (22) passte es einfach nicht. Kurz darauf fanden der Hobbymusiker und Studentin Julia (22) zueinander, doch der Funke ist noch nicht übergesprungen. Victor gerät inzwischen ins Grübeln: Was macht der schnuckelige Lockenkopf nur falsch bei den Villa-Ladys?

Die Situation könnte romantischer kaum sein: Victor und Julia beobachten die Sterne, während der 20-Jährige ein wenig auf seiner Gitarre spielt. Die brünette Hessin gab ihrem Couple-Partner zwar ein Abschiedsküsschen, doch von Flirt-Geknister ist noch nicht viel zu spüren. Victor gibt im Gespräch mit Co-Islander Yanik Strunkey (31) selbst zu, Julia bislang sehr nett zu finden und ein wohliges Gefühl mit ihr gehabt zu haben – da könnte noch was gehen! In der Strandhütte zeigte er sich dann aber resigniert: "Vielleicht bin ich der Single bei 'Love Island', der Alles-Falsch-Macher bei 'Love Island'." Ein hartes Urteil, dass der Influencer da über sich selbst fällt – und noch mehr Leid für seine TV-Fans, die bei seinem Liebespech ungläubig mitfiebern!

Ist das Format-Küken für die Damen in der Villa etwa eher Kumpeltyp als Loverboy? Victor scheint sich mit den Islanderinnen gut zu verstehen, aber keine romantische Stimmung aufbringen zu können – obwohl alle für sein Gitarrenspiel schwärmen! Auch Julia hatte sich nach ihrem abendlichen Stelldichein mit Victor sehr happy über seine Melodien geäußert. "Wenn jemand Gitarre für einen spielt oder Musik macht, ist das schon sehr schön. Das berührt mein Herz", freute sich die 22-Jährige. Ob zwischen den beiden also doch noch etwas gehen könnte, was meint ihr? Stimmt ab!

Neue Folge von "Love Island" am Freitag, den 21. September, um 22:25 Uhr bei RTL II

RTL II / Magdalena Possert Tracy Candela und Victor Seitz, "Love Island"-Teilnehmer 2018

RTL II, Love Island Victor Seitz an der Gitarre, "Love Island" 2018

Love Island, RTL II Victor Seitz und Julia bei "Love Island"

