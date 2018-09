Alles aus bei Tracy Candela und Victor Seitz! Schon am ersten Tag bei Love Island hatte der spanische Lockenkopf ein Auge auf die Brünette geworfen und sie in der ersten Kuppelzeremonie an seine Seite gewählt. Seit ihrer Verpaarung hatte es jedoch nicht so ganz laufen wollen – nach einigen Fremdflirts und Tränen hatten sie sich jedoch vertragen. Nun ist die "Liebes"-Geschichte der beiden jedoch vorbei – es hat sich offiziell ausgeflirtet!

Schon zu Beginn des siebten Tages zogen über den ehemaligen Turteltauben dunkle Wolken auf. Beim Frühstück flogen zwischen den beiden die Fetzen. "Vielleicht klappt's nicht! Ich glaube, das Feuer brennt gar nicht mehr!", erklärte Victor danach. Am Abend suchte seine frühere Herzdame dann das Gespräch, in dem schnell klar wurde, dass der Gitarrenkünstler deutlich mehr von der Jurastudentin wollte, als sie von ihm: "Ich hätte von ihr mehr Zuneigung und Nähe gebraucht. Das habe ich nicht gekriegt!", beschwerte er sich. Damit war ihre Romanze dann beendet – für Tracy die einzig richtige Entscheidung: "Ich hab ihm gesagt, ich brauche mehr Zeit. Und deswegen funktioniert das bei uns nicht!"

Victor schien das Romantik-Aus deutlich mehr auszumachen: Immer wieder kämpfte der Blondschopf mit den Tränen und gab schlussendlich enttäuscht auf. Habt ihr die Trennung von Victor und Tracy erwartet? Stimmt in der Umfrage ab!

RTL II, Love Island Victor Seitz und Tracy Candela bei "Love Island" 2018

Anzeige

RTL II, Love Island Tracy Candela, Kandidatin bei "Love Island" 2018

Anzeige

Instagram / victortravelandfails Victor Seitz, "Love Island"-Kandidat

Anzeige

Habt ihr die Trennung von Victor und Tracy erwartet? Ja, das war abzusehen. Nein, total überraschend. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de