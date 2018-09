Selbst ein weltberühmtes Model scheint wohl mal eine Pause vom ständigen Enthaaren zu brauchen! Mit ihrem Liebsten Justin Ervin gönnt Ashley Graham (30) sich derzeit einen wohlverdienten Urlaub in Italien – inklusive Planschen im Mittelmeer, ausgiebiger Sonnenbäder und Souvenir-Jagden in niedlichen Küstenstädten. Ob die tägliche Beauty-Routine bei diesem straffen Programm etwas zu kurz kommt? Ashley lässt nämlich momentan ihre Achselhaare sprießen!

Das stellt die Kurven-Queen in ihrer Instagram-Story eindrücklich unter Beweis. Neben zahlreichen Urlaubseindrücken teilte Ashley auch einen Schnappschuss ihrer nicht mehr ganz so glatten Achsel. Das scheint die Laufstegschönheit sich von einer ganz bestimmten Berühmtheit abgeguckt zu haben: Sophia Loren (84). Vor wenigen Tagen postete Ashley einen Schnappschuss der italienischen Schauspielikone, die ihre Härchen unter den Armen früher auch sehr gekonnt in Szene zu setzen wusste.

Unter ihren Star-Kolleginnen würde Ashley mit diesem Trend jedenfalls genug Gleichgesinnte finden. Nicht nur Bella Thorne (20) präsentiert sich gerne flauschig, auch Paris Jackson (20) und Madonnas (60) Tochter Lourdes Leon sind voll auf den Achselhaar-Zug aufgesprungen.

Getty Images Sophia Loren 1954

Instagram / madonna Madonna und ihre Tochter Lourdes Leon

Felipe Ramales / Splash News Paris Jackson bei der MET Gala 2017

