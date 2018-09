Seit dem 23. August treten acht Promis um das Erbe des Vorjahressiegers Oliver Pocher (40) bei Global Gladiators in Thailand an. Neben Sabia Boulahrouz (40) und Miriam Höller (31) ist in diesem Jahr auch Daniela Katzenbergers (31) Schatz Lucas Cordalis (51) mit am Start. Auf den verheirateten Mann hat die ebenfalls vergebende Miriam offenbar in der vierten Folge ein Auge geworfen. Die blonde Stuntfrau ging bei Lucas voll in die Flirtoffensive!

In den letzten Wochen der Abenteuershow gerieten der Chef des roten Teams und die 31-Jährige des Öfteren aneinander. Doch das hatte sich in der letzten Episode schlagartig geändert. "Was, 51 bist du schon? Du bist wirklich total telegen. Hübsches Kerlchen", schwärmte das Model gegenüber Lucas in der Sendung. Für die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sei er ein Mann, der nicht zu übersehen ist: "Seine Schultern, dunkle Haare – er ist natürlich eine Erscheinung."

Lucas war von diesen Flirtereien aber auch nicht so ganz abgeneigt. "Sie ist eine tolle Frau, sieht super aus, ist groß, hat schöne Haare. Passt schon", gab Danielas Mann preis. Dennoch machte er klar, dass er seine Frau niemals betrügen würde: "Ich bin halt vergeben und liebe meine Frau über alles."

P.Hoffmann/WENN.com "Global Gladiators"-Teilnehmer 2018

Anzeige

Uta Konopka/WENN.com Miriam Höller bei einem Event in Köln

Anzeige

WENN.com Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis auf der Remus Lifestyle Night

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de