Bringt diese Turtelei die Hadid-Geschwister gegeneinander auf? Model Anwar (19) macht seit Wochen immer wieder Schlagzeilen mit seinem Privatleben: Er und Kendall Jenner (22) scheinen auf dem besten Weg, ein Paar zu werden. Schon mehrfach wurden die Reality-Darstellerin und der kleine Bruder ihrer besten Freundinnen Gigi (23) und Bella (21) beim Knutschen erwischt. Was halten die Topmodels eigentlich davon, dass ihre BFF etwas mit dem 19-Jährigen hat?

Streitigkeiten oder Ärger ruft die ungewöhnliche Konstellation anscheinend bislang nicht hervor. Jedoch können sich Gigi und Bella amüsierte Kommentare gegenüber Anwar wohl nicht verkneifen – typisch Geschwister eben! "Sie ziehen ihn damit auf, dass er ihre Freundin Kendall trifft. Sie sagen immer wieder, dass die beiden mal zauberhaften Nachwuchs bekommen würden und denken, er ist schon in sie verliebt", verriet ein Insider HollywoodLife. Der Beau lässt sich davon aber offenbar nicht aus der Ruhe bringen und behält alle Flirt-Details für sich.

Anwar will vermeiden, dass die Victoria's Secret-Girls sich zu sehr in die Beziehung der beiden reinhängen. Schon während der Mailand Fashion Week, die noch bis zum 25. September läuft, hängen Bella und Gigi meist mit ihrem Bruder und Kendall zusammen ab – damit soll nun Schluss sein, wenn es nach ihm gehe. "Anwar kennt Mailand gut und plant, Kendall zu all seinen Lieblingsplätzen zu entführen", sagte die Quelle.

Instagram / kendalljenner Gigi Hadid, Kendall Jenner und Bella Hadid

Angela Weiss/AFP/Getty Images Anwar und Gigi Hadid bei den CFDA Fashion Awards 2018

Getty Images Kendall Jenner auf der Mailand Fashion Week im September 2018

