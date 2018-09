Die letzten Vorbereitungen zehren stark an den Nerven! Sarah Harrison (27) ist nur noch wenige Tage in Deutschland. Denn bereits am Sonntag geht es für die Influencerin zusammen mit ihrem Liebsten Dominic (27) und der Tochter Mia Rose nach Amerika. Die Familie plant dort, das nächste halbe Jahr zu wohnen. Und zu der großen Freude kommt langsam auch der Umzugsstress – den erlebt die Neu-Mama gerade richtig intensiv!

"Mein Kopf platzt! Koffer sind zu 85 Prozent gepackt und das hat echt viele Nerven gekostet. Warum ist das immer so, dass man sich da so reinsteigert und verrückt macht", schrieb die ehemalige Bachelor-Kandidatin auf Instagram. Um sich vor dem großen Schritt noch ein letztes Mal abzulenken, hat Sarah geplant, am Samstag noch das Oktoberfest in München zu besuchen. Hier kann sie sich auch von ihren liebsten Freunden richtig verabschieden.

Ihren Familien haben die Harrisons bereits vergangene Woche Lebewohl gesagt – bei einem großen Abschiedstreffen mit ihren Liebsten. Wenn Mia Rose im November ihren ersten Geburtstag feiert, wird ihre Verwandtschaft wohl nicht anwesend sein.

Instagram/sarah.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

P.Hoffmann/WENN.com Sarah Harrison, Instagram-Star

Instagram / sarah.harrison.official Mama Anita, Tochter Mia Rose, Oma Elisabeth und Sarah Harrison

