Für Familie Harrison geht es schon bald auf große Reise! Erst vor drei Monaten hatten Sarah (27) und Dominic Harrison (27) angekündigt, sich im Herbst für einen längeren Zeitraum in die USA begeben zu wollen. Gemeinsam mit Töchterchen Mia Rose wollen die Ex-Bachelor-Kandidatin und der Personal Trainer dort für ein halbes Jahr leben, um zu entscheiden, ob es sie eventuell für immer über den großen Teich zieht. Nun steht der große Tag schon kurz bevor: In 18 Tagen macht sich die kleine Familie auf den Weg!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Bloggerin ihre Nervosität nun mit ihren Followern: "Noch 18 mal schlafen! Ich überlege Tag für Tag, was ich denn alles erledigen muss, aber ich glauben bis auf paar Kleinigkeiten, wie eine kleine deutsche Reiseapotheke und Koffer packen, müssten wir startklar sein!", schrieb die Brünette zu einem Foto mit ihren beiden Liebsten. Zudem ersuchte Sarah ihre Community um Rat, welche Tipps ihre Fans für sie hätten. "Ich kann es einfach nicht mehr abwarten!", freute sie sich.

Noch vor knapp zwei Monaten wäre der Plan der Eheleute jedoch fast geplatzt: Denn die notwendigen Dokumente für den Amerika-Aufenthalt waren zunächst nicht genehmigt worden. Auch die Wohnungssuche hatte sie schwerer gestaltet als gedacht.

Instagram / sarah.harrison.official Dominic und Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia Rose

Anzeige

Instagram/sarah.harrison.official Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

Anzeige

YouTube / Sarah Harrison Dominic und Sarah Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de