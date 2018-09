Beruflich könnte es momentan wohl kaum besser für Sylvie Meis (40) laufen. Endlich sitzt sie nicht nur wieder neben Dieter Bohlen (64) und Bruce Darnell (61) in der Das Supertalent-Jury, im November geht die Moderatorin auch mit ihrer neuen Show "Sylvies Dessous Models" an den Start. In puncto Liebe ist noch Luft nach oben – dennoch blickt Sylvie positiv in die Zukunft.

"Ich bin verheiratet mit einem kernigen Mann. Dieter Bohlen ist Trauzeuge – und wer weiß, vielleicht habe ich noch ein Kind bekommen in der Zwischenzeit", lautet ihre Antwort auf die Frage, wo sie sich in zehn Jahren sieht. Außerdem erklärt sie im Interview mit dem Magazin Bunte, dass sie viel reisen und die Welt entdecken wolle. Auch beruflich habe sie sich bis dahin weiterentwickelt: "Ich habe eine stabile Marke aufgebaut, mein Team ist gewachsen. Ich bin wahrscheinlich nicht mehr mein eigenes Unterwäschemodel, bleibe aber das Gesicht der Kampagne."

Mehrere Monate war der TV-Beauty eine Liaison mit dem Spanier Manuel Campos Guallar nachgesagt worden. Erst im Juni hatte die 40-Jährige die Beziehung zu dem Millionär mit einem gemeinsamen Auftritt bei den French Open bestätigt – im August folgte die Trennung.

WENN.com Sylvie Meis beim Dreamball in Berlin, September 2016

Becher/WENN.com Sylvie Meis beim Launch ihrer Sonnenbrillen-Kollektion "Sylvie Optics"

Actionpress Sylvie Meis und Manuel Campos Guallar bei den French Open in Paris

