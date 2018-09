O'zapft is! Freitag wurde das alljährliche Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese eröffnet und das größte Volksfest Deutschlands lassen sich auch viele Promis nicht entgehen. In bayrischen Trachten genießen sie Bockbier und deftige Speisen. Auch der diesjährige Bachelor Daniel Völz (33) konnte sich dem Spektakel nicht entziehen. Am Sonntag schunkelte er im Festzelt vor allem mit einer: Reality-TV-Darstellerin Chethrin Schulze (26).

Das Promi Big Brother-Flirtpaar hat also offenbar auch nach der Show noch einen guten Draht zueinander, gemeinsam genehmigten sich die beiden die eine oder andere Mass. Ein Video aus der Instagram-Story des Rosenkavaliers zeigt die zwei in äußerst ausgelassener Schunkelstimmung: Während Daniel auf dem Clip in die Kamera grinst, spitzt Chethrin ihre Lippen zu einem Küsschen. Ob das wohl dem Immobilienmakler gilt oder eher an die Netz-Community gerichtet ist?

Jedenfalls hatten die vermeintlichen Turteltauben jede Menge Spaß und bewiesen ihren Mut auf diversen Fahrgeschäften. Allerdings stellte die einstige Love Island-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story klar: "Wir sind nur zusammen im Käfer-Zelt, zusammen sind wir nicht." Gerüchte streuen wolle sie nämlich nicht.

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Bachelor 2018

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, bekannt aus "Love Island"

