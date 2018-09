Was für eine natürliche Schönheit! Jenna Dewan (37) sorgte in letzter Zeit für ordentlich Schnappatmung bei ihren Fans: Die Noch-Ehefrau von Channing Tatum (38) zeigte sich splitterfasernackt und mit laszivem Make-up auf dem Magazin-Cover von Women's Health! Doch die Schauspielerin folgt aktuell nicht nur in Sachen Klamotten dem Motto "weniger ist mehr": Der Step Up-Star begeistert mit einem völlig ungeschminkten Pic auf Social Media – das likt sogar ihr Ex!

"Eine purer, ungefilterter Look nach dem Schock, dass ich heute Morgen ausschlafen konnte", betitelte Jenna ihre zwei Instagram-Bilder. Darauf blickt die Brünette zwar noch etwas verschlafen drein, doch sie wirkt total glücklich und in sich ruhend. Von der frischen Ausstrahlung der 37-Jährigen sind vor allem ihre Fans hin und weg. "Du siehst so viel besser ohne Make-up aus" oder "Du bist so toll und hübsch, ich beneide dich", waren nur zwei der begeisterten Kommentare ihrer Follower. Und auch Channing ließ sich zu einem Like hinreißen.

Ob die passionierte Tänzerin wohl die morgendliche Ruhe genießen konnte, weil Ex Channing auf die gemeinsame Tochter Everly Tatum (5) aufgepasst hat? Trotz ihrer Trennung teilen sich die Eltern das Sorgerecht und wollen sich auch weiterhin gemeinsam um ihren Spross kümmern.

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jenna Dewan, Schauspielerin

Anzeige

Channing Tatum/Instagram Channing Tatum und Jenna Dewan mit ihrer Tochter Everly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de