Mit diesem Anblick sorgt sie garantiert für Schnappatmung! Spätestens seit ihrer Rolle in Step Up gilt Jenna Dewan (37) zurecht als absolutes Sexsymbol. In dem beliebten US-Streifen von 2006 beeindruckte sie nicht nur mit einer grandiosen Tanz-Performance, sondern auch mit einem beneidenswert makellosen Körper. Über diesen kann Jenna sich auch zwölf Jahre später noch freuen – wie sie jetzt mit einem komplett hüllenlosen Magazin-Cover beweist!

Splitterfasernackt posierte die Ex von Magic Mike-Hottie Channing Tatum (38) für die amerikanische Ausgabe der Women's Health. Wo viele andere Frauen sich unwohl fühlen würden, blieb Jenna vollkommen entspannt: "Ich war mein ganzes Leben lang eine Tänzerin, also bin ich an spärliche Bekleidung gewöhnt. Man verliert ein bisschen sein Schamgefühl." Genau dafür erntet die Mama einer Fünfjährigen aber auch häufig Kritik, wie einige Kommentare unter ihren sexy Social-Media-Posts verraten: "Scheinbar muss man seine Sexualität komplett über Bord werfen, sobald man Mutter wird. Das habe ich noch nie verstanden."

Töchterchen Everly Tatum (5) kam am 31. Mai 2013 zur Welt – fast vier Jahre, nachdem Jenna und Channing sich das Jawort gaben. Im April verkündete das einstige Hollywood-Traumpaar jedoch aus heiterem Himmel seine Trennung. Viele Single-Männer da draußen dürfte es jedenfalls freuen, dass dieser wunderschöne Körper und die starke Frau dahinter wieder zu haben sind.

JEAN-BAPTISTE LACROIX / Kontributor Jenna Dewan Tatum bei der Vanity Fair Oscar Party im dunkelroten Kleid

Splash News / SPL1603587_014 Everly Tatum mit Mama Jenna Dewan Tatum

Splash News / AXELLE WOUSSEN/Bauergriffin.com Channing Tatum und Jenna Dewan-Tatum

