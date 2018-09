Nanu, wer ist denn hier wer? Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) erlaubten sich jetzt mit einem Face-Swap einen ganz besonderen Spaß mit ihren Followern. Über eine App wurde das Gesicht des Musikers auf den Körper des Models platziert und umgekehrt. Dank Bartansatz und ziemlich großem Ausschnitt hält sich die Verwirrung jedoch in Grenzen. Das Pic sorgte im Web aber für sehr viel Belustigung.

Die Germany's next Topmodel-Jurorin lud die irritierende Aufnahme nun auf ihre Instagram-Seite und schrieb dazu: "Fauler Sonntagnachmittag." Und danach sieht es bei den Turteltauben auch wirklich aus: Schließlich sitzt die 45-Jährige hier im Bademantel mit ihrem Liebsten auf dem Sofa. Die Follower des Laufstegwunders amüsierten sich jedenfalls köstlich über diesen Schnappschuss. Mit Kommentaren wie "Ich liebe euch. Ihr seid so lustig" oder "Oh mein Gott, sieht das geil aus" feierten sie das Couple ab.

Einige gaben ihr Erstaunen über diesen Anblick jedoch offen zu. "Ich musste echt zweimal hingucken", schrieb ein Nutzer, während ein anderer bemerkte: "Ihr seht euch eigentlich ziemlich ähnlich." Was sagt ihr zu dem Face-Swap-Foto von Heidi und Tom? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Heidi Klum bei einem Event in New York

42/ MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum in Los Angeles

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Emmy Awards 2018 in Los Angeles

