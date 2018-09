Zeigt Janina Celine Jahn im Battle mit Love Island-Konkurrentin Lisa ihr wahres Gesicht? Seit ihrem verspäteten Einzug vor einigen Tagen geriet die Ex-Bachelor-Kandidatin immer wieder mit der braven Blondine aneinander. Der Grund: Janina spannte Lisa ihren Partner Yanik Strunkey aus. Seitdem buhlen die beiden um das durchtrainierte Model um die Wette! Doch ausgerechnet bei dem und seinen männlichen Kollegen kommt das gar nicht gut an: Yanik, Tobias Wegener und Marcellino Kremers lästerten über Janina, was das Zeug hielt!

Vor allem das Verhalten der ehemaligen Rosenanwärterin im Kuppelkampf kritisierten die Jungs extrem: "Janina ist eine Hexe. Die hasst Lisa wie die Pest", stellte Tobi fest. Auch der Lockenkopf, der mit Janina anbandelte, ist sich nicht mehr sicher, was er von ihr halten soll: "Die tanzt auf 50 verschiedenen Hochzeiten. Dann trinkt sie einen über den Durst. Ich habe das Gefühl, vom intellektuellen Level passt es nicht", zeterte Yanik.

Doch irgendwie steht Yanik eben immer noch unschlüssig zwischen den Stühlen: Soll er nun mit Janina oder Lisa weiter flirten? Marcellino hat da einen guten Rat für den 31-Jährigen: "Ich hab von Lisa eine harmlose Massage bekommen und die schürt gleich Eifersucht bei dir. Ich will nicht, dass du dich in den Sog reinziehen lässt. Mach das, was du denkst, aber lass die Lisa nicht links liegen." Am Ende macht Yanik Nägel mit Köpfen und schießt Janina ab. Aber was denkt ihr: Welche Lady passt besser zu Yanik? Stimmt ab.

Neue Folge von „Love Island“ morgen Abend um 22:15 Uhr bei RTL II

Love Island, RTL II "Love Island"-Folge 12: Tobias Wegener, Yanik Strunkey und Marcellino Kremers

Love Island, RTL II Lisa himmelt Yanik bei "Love Island" an

Love Island, RTL II Janina und Yanik bei "Love Island"

