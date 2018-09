Erst große Freude, dann ein herber Rückschlag? Vor kurzem brachte Tila Tequila (36) ihr zweites Kind auf die Welt und ließ ihre Fans auch schon einen ersten Blick auf das Mädchen werfen. Doch ganz unbeschwert kann die umstrittene Reality-Bekanntheit ihr Mutterglück nicht genießen. Ihr Ex, mit dem sie vor drei Jahren Töchterchen Isabella Monroe (3) begrüßte, will das Sorgerecht neu verhandeln: Im für sie schlimmsten Fall könnte Tila ihre große Kleine an deren Vater verlieren.

Wie The Blast berichtet, fordert Thomas Whitaker das alleinige Sorgerecht und will, dass seine Verflossene die Dreijährige nur noch unter Aufsicht sehen dürfe. Er solle entscheiden dürfen, wo Isabella lebt. In seinem Antrag vor Gericht soll Thomas seiner Ex vorwerfen, sie habe das Mädchen vernachlässigt. "Es ist im besten Interesse des Kindes", werden die Dokumente zitiert. Bislang sollen sie kein formell geregeltes Sorgerecht haben, doch der Umgang habe gut funktioniert. Doch nun habe Tila beschlossen, ihm Besuche bei der Kleinen zu verbieten – darum geht Thomas nun den gerichtlichen Weg. Voraussichtlich kommenden Monat werden sich die Eltern in Texas vor Gericht treffen.

Der frühere "A Shot At Love"-Star beherrscht die Schlagzeilen seit Jahren mit kuriosen Zwischenfällen – so hatte sie ihrer älteren Tochter ein Hitlerbärtchen angeklebt, als die gerade einmal elf Monate alt war. Dass ihr Ex gerade jetzt das Sorgerecht neu verhandeln will, kann Tila nicht verstehen. "Wie kann sie vernachlässigt werden, wenn ich mit ihr jeden Tag zu Hause bin und wir bei meinen Eltern leben, die auch helfen?", kommentierte sie die Angelegenheit. Außerdem glaube sie, ihr früherer Partner sei nur neidisch auf ihr neues Familienglück.

Anna Webber / Getty Images Tila Tequila, TV-Star

Anzeige

Instagram / babymamatila Tila Tequila und ihre Tochter Isabella Monroe Nguyen

Anzeige

Facebook / Tila Tequila Tila Tequila und ihre Tochter Isabella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de