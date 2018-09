Wenn es um seine Frau geht, versteht Franjo Pooth (49) keinen Spaß. Eigentlich ist der Ex-Unternehmer ein echter Glückspilz: Mit Verona Pooth (50) hat er immerhin eine echte Powerlady zur Frau, die immer wieder mit ihrem Hammerkörper begeistert! Doch genau damit kommt der frühere Geschäftsmann nicht zurecht. Wie Verona jetzt ausplauderte, ist ihr Göttergatte ganz schön eifersüchtig – und zwar auf wirklich jeden!

Im Interview mit IN gab die Moderatorin nun zu: Ihrem Schatz passt es so gar nicht, wenn sie ihre Kurven allzu sexy in den Vordergrund rücke. "Das ist echt extrem, er ist eifersüchtig auf alles – sogar auf den Briefträger", verriet die 50-Jährige. Sorgen, dass die Brünette mit einem anderen durchbrennen könnte, hat der Vater ihrer Söhne aber wohl nicht, wie die Unternehmerin weiter erklärte. "Wenn ich mir abends ein sexy Kleid anziehe und mit meinen Mädels weggehe, sagt er: 'Weißt du, Verona, ist mir eigentlich egal. Jeder Typ, der mit dir etwas anfängt, kommt am nächsten Tag zu mir und sagt: Bitte, bitte, nimm sie einfach wieder zurück!'", witzelte die Zweifach-Mama.

Damit dürfte wohl klar sein, dass Humor und gegenseitige Neckereien bei dem berühmten Paar an der Tagesordnung stehen. Ein Liebes-Rezept, das aufzugehen scheint: Bereits seit 18 Jahren sind Verona und Franjo zusammen – seit 2004 gehen sie offiziell als Mann und Frau durchs Leben.

Instagram / verona.pooth Verona Pooth am Strand von Dubai

Anzeige

MG RTL D / Endemol Shine Familie Pooth: Franjo, Rocco, Verona und Diego in "6 Mütter"

Anzeige

Getty Images / Sean Gallup Verona und Franjo Pooth, Deutscher Filmpreis 2006

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de