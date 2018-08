Bauer Gerald und seine Anna sind frisch verheiratet und in die ersten, gemeinsamen vier Wände gezogen! Zuvor führten die beiden seit ihrem Kennenlernen bei Bauer sucht Frau eine Fernbeziehung: Gerald lebt mit seinen Eltern auf einer Farm in Namibia, Anna in Deutschland. Das hat sich nach ihrer romantischen Trauung jetzt jedoch geändert. Die Neu-Bäuerin lebt nun bei ihrem Liebsten und musste dort feststellen: Auch in Afrika war aller Anfang schwer!

Auf Instagram gab Anna ihren Fans ein Umzugs-Update und schrieb: "Wir sind nach einigen Komplikationen gut 'Zuhause' angekommen und sind seit zwei Tagen fleißig dabei, unser Haus einzurichten." Einen Einblick, wie ihr trautes Heim mittlerweile aussieht, haben jedoch weder Anna noch Gerald bisher gegeben. Auch sonst ist es vergleichsweise recht ruhig rund um die zwei geworden – aus einem guten Grund: "Sorry, dass wir uns jetzt so selten melden", entschuldigte sich die gebürtige Polin auf ihrem Profil und beteuerte, ihnen gehe es gut, doch sie seien einfach viel mit ihrem Haus beschäftigt.

Ganz nebenbei suchen die Eheleute auch noch immer nach einem geeigneten Ziel für ihre Flitterwochen und holten sich nun Tipps ihrer Insta-Follower ein: "Gerne ein abgelegenes, gemütliches Hotel oder eine Hütte in den Alpen oder in Skandinavien", schrieb Anna.

MG RTL D / flashed by micky Bauer Gerald und seine Anna bei ihrer Hochzeit in Polen

Anzeige

Instagram / Anna_m._heiser Anna und Gerald Heiser

Anzeige

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, Frau von Bauer Gerald

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de