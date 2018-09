Was Herzogin Meghan (37) wohl zu diesem neuen Styling bewegt hat? Bei ihren bisherigen Auftritten an der Seite ihres Gatten Prinz Harry (34) bezauberte die ehemalige Schauspielerin immer wieder ihre Fans: Mit entspannten und eleganten Looks wirkte die Brünette stets wie aus dem Ei gepellt – und trug ihre Haare entsprechend in lässigen Wellen. Neulich vor einem Event kam wohl ein Glätteisen zum Einsatz: Die Neu-Herzogin hat sich mit superglatter Mähne präsentiert!

Paparazzi-Bilder zeigen die 37-Jährige gemeinsam mit ihrem Schatz bei den Coach Core Awards an der Loughborough University. In einer schwarzen, schmalen Hose, High Heels und einem dunkelblauen Wickeloberteil strahlte die einstige Suits-Darstellerin Eleganz vom Feinsten aus – doch besonders ihre Frisur verlieh dem Outfit Sex-Appeal! Geglättet und durchgestuft fielen die Haare der gebürtigen Kalifornierin ins Gesicht, während sie ihren Auftritt deutlich zu genießen schien. Auch ihr Liebster konnte die Augen kaum von ihr lassen.

Ob Meghan mit dem frischen Styling eine neue Lebensphase einläuten will? Seit Wochen halten sich hartnäckige Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft der Schwägerin von Herzogin Kate (36). Nachdem sie neben ihrer inzwischen lockereren Garderobe auch ihre Haarpracht angepasst hat, dürfte die Gerüchteküche noch einmal brodeln.

Splash News Herzogin Meghan im Juli in Dublin

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Coach Core Awards

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit neuer Frisur bei den Coach Core Awards

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de