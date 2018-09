Plaudert Herzogin Meghan (37) mit ihren Freunden bereits über die Planung des nächsten königlichen Sprosses? Schon seit der Hochzeit mit Prinz Harry (34) im Mai dieses Jahres halten sich die hartnäckigen Spekulationen, das verliebte Paar erwarte schon bald Nachwuchs. Neben angeblichen Babybäuchen und britischen Wetten deutet jetzt auch ihr Umfeld eine baldige Schwangerschaft an – denn Meghan soll im Gespräch mit ihren Freunden kaum ein anderes Thema finden!

Babys, Babys, Babys – wie ein Insider nun gegenüber Hollywood Life verriet, drehe sich bei der Neu-Herzogin derzeit alles um mögliche Mini-Nachkommen für ihren Harry. "Meghan schwärmt die ganze Zeit, was für ein toller Ehemann Harry ist und was für ein toller Vater er werden würde. Sie hat nur noch Kinder im Kopf und hat das Royal-Baby-Fieber", erklärte die Quelle. Neben den Erzählungen der 36-Jährigen seien ihre Freunde zudem wegen des Stylings der Ex-Schauspielerin misstrauisch: Weite Kleider mit hoher Taille seien sonst so gar nicht ihr Style – und deuten angeblich auf einen bereits anreisenden kleinen Prinzen oder eine niedliche Prinzessin hin.

Ob Meghan wirklich schon in anderen Umständen ist? Bis zur offiziellen Verkündung durch den Palast dürfte davon jedenfalls niemand erfahren: "Ihre Freunde trauen sich auch nicht, sie zu fragen. Sie muss so vorsichtig sein, deswegen sind alle sehr bedacht, sie nicht zu verunsichern", war sich der Bekannte der Beauty sicher.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan während der WellChild Awards

Getty Images Herzogin Meghan beu der "100 Days to Peace“-Gala-Konzert in der Central Hall Westminster in London

MEGA Herzogin Meghan im Januar 2018

