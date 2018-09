Michelle Hunziker (41) lässt die Öffentlichkeit so nah an sich heran wie nie zuvor. Eigentlich kennt man die Liebste von Tomaso Trussardi als Strahlefrau mit dem immer perfekt sitzenden Lächeln. Doch im Leben der dreifachen Mutter hat es auch schon andere Zeiten gegeben – und über die berichtet Michelle jetzt ehrlich in ihrer Ende September erscheinenden Biografie. Schriftlich verrät sie: Eine Sekte zerstörte ihre Ehe mit Eros Ramazzotti (54) im Jahr 2002!

In ihrem Buch Ein scheinbar perfektes Leben geht Michelle besonders auf ihre Mitgliedschaft in einer Sekte ein. Von 2000 bis 2006 gehört die Blondine zu den sogenannten "Kriegern des Lichts". Im Nachhinein weiß sie: Die Gemeinschaft, speziell deren Führerin Clelia, habe ihre Ehe mit Sänger Eros auf dem Gewissen. "An Eros ließ Clelia kein gutes Haar. Er liebe mich nicht und betrüge mich ständig. Er halte mich für dumm, gerade gut genug, um zu Hause zu sitzen und bei Bedarf als Vorzeigefrau in der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. Sie bezeichnete ihn gar als den Antichrist", schreibt die Moderatorin in ihrem Werk.

Die damals ohnehin angespannte Situation in Michelles Ehe wird durch das Sektenoberhaupt noch deutlich verschlimmert, wie die Betroffene offenbart: "Mit großem Geschick brachte mich Clelia dazu, unsere Missverständnisse ständig neu aufflammen zu lassen. Sie meinte, ich müsste mich von Auroras Vater lösen." Eine Lage, die Eros irgendwann zu viel wird. Er stellt seine Frau vor die Wahl: Er oder die Gemeinschaft! "Er ging noch am selben Abend. Clelia wiederholte bis zur Bewusstlosigkeit, 'Wir sind jetzt deine neue Familie.' Das war mein Untergang", gesteht Michelle.

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker, Moderatorin

Splash News Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti in Mailand

Getty Images / Vittorio Zunino Celotto Michelle Hunziker und Tomaso Trussardi

