Wird dieses Love Island-Couple auch nach der Sendung noch bestehen? Sebastian Kögl und Jessica Fiorini verpartnern sich vor nicht allzu vielen Tagen in der rasanten Datingshow. Bei den beiden Truteltauben geht das Sendungskonzept voll auf: Nach einem kleinen Streit kamen sich die beiden Islander bei einer gemeinsamen Nacht in der Privat-Suite so nah, wie es nur ging! Heute heißt es für den Hulk und seine Auserwählte wieder Date-Time – und dabei schmieden Sebi und Jessi sogar schon gemeinsame Zukunftspläne.

Das romantische Date unter vier Augen nutzt das Couple nicht etwa für eine zweite Runde Matratzensport. Sebastian und Jessica führen ein richtig ernstes Gespräch über die Zukunft! Das Thema: In welche Stadt werden sie nach ihrem "Love Island"-Aufenthalt ziehen – zur Granate ins bayerische Arth oder zur Blondine nach Edilbach in der Schweiz? Zwischen den beiden scheint es schon deutlich ernster zu sein, als man bei den bisherigen Bildern hatte annehmen können!

Ob dieser Plan aber so eine gute Idee ist? Schließlich hatte Jessis Familie ihr Mittels einer Flaschenpost unmissverständlich klar gemacht, dass Sebastian nicht die beste Wahl für die 22-Jährige sei. Aber was glaubt ihr: Könnt ihr euch vorstellen, dass die beiden nach "Love Island" zusammenziehen? Stimmt ab.

"Love Island – Heiße Flirts und Wahre Liebe", nächste Folge heute, den 26. September um 22:15 Uhr bei RTL II.

RTL II / "Love Island" Jessica Fiorini und Sebastian Kögl bei ihrem Einzeldate auf "Love Island"

RTL II / "Love Island" Sebastian und Jessica bei "Love Island" 2018

RTL II / "Love Island" Jessica Fiorini und Sebastian Kögl, "Love Island"-Kandidaten 2018

