Seit dem 9. September ist für die Familie und Freunde von Daniel Küblböck (33) nichts mehr so, wie es einmal war. Der ehemalige Deutschland sucht den Superstar-Kandidat sprang vom Kreuzfahrtschiff AIDAluna in den Atlantik, wird seitdem vermisst. Viele seiner Weggefährten zeigten sich schockiert davon, dass der Sänger sich offenbar selbst das Leben genommen haben soll. Etliche Fans fragen sich vor allem, wie Daniel seine letzten Stunden an Bord des Schiffes verbracht hat. Nun sind Details darüber öffentlich geworden.

Der 33-Jährige ist am Tag seines Verschwindens – ein Sonntag – offenbar gegen fünf Uhr morgens von Deck 5 des beliebten Kreuzfahrtschiffes gesprungen. In einer groß angelegten Rettungsaktion wurde anschließend stundenlang nach dem Musiker gesucht. Der "You Drive Me Crazy"-Interpret wurde nicht gefunden, gilt bis heute als vermisst. Gegenüber Bild äußerte sich jetzt eine Frau, die wohl eine der letzten sein dürfte, die Daniel lebend gesehen hat. "Bis 16 Uhr war ich mit meinem Mann in dem Bordrestaurant Weite Welt zum Kaffee und Kuchen. Wir wollten gerade gehen, weil das Restaurant zu machte, da kam Daniel Küblböck", erzählte sie von dem Samstag vor Daniels Sprung ins Meer. Der Ex-Let's Dance-Star habe Frauenkleidung und große, auffällige Ohrringe getragen.

Zudem habe er sich mit Schminke schick zurechtgemacht, als würde er zu einer Abendveranstaltung gehen. "Er war sehr freundlich und hat sofort ein Foto mit mir gemacht. Danach habe ich ihn nicht mehr gesehen", berichtete die Passagierin, die anonym bleiben möchte. Daniel soll gelöst gewirkt haben. In ihm sah es offenbar anders aus.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Action Press / Christoph Hardt / Future Image Daniel Küblböck beim RTL Spendenmarathon 2017

Instagram / rosa_luxem Daniel Küblböck, September 2018

Getty Images Daniel Küblböck und Otlile Mabuse bei "Let's Dance" 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de