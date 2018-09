Hätte das Drama um Daniel Küblböck (33) verhindert werden können? Davon ist Olivia Jones (48) überzeugt! Am 9. September soll der ehemalige DSDS-Star von einem Kreuzfahrtschiff gesprungen sein. Die letzten Tage des Sängers an Bord des Dampfers sind jedoch bis heute ein Rätsel – angeblich freute sich Daniel unter anderem darauf, nach der Reise als Frau zu leben. Für Oliva steht fest: Die dafür benötigte Hormontherapie und die verantwortlichen Mediziner tragen die Schuld an Daniels Verschwinden!

Im Interview mit Bild erzählte die Reeperbahn-Größe: Ihr guter Freund Daniel habe ihr bereits vor seinem Verschwinden offenbart, dass er Hormone einnehme, um eine Frau zu werden. "Aber welcher Arzt hat ihm diese verschrieben? Hormone darf man nur nehmen, wenn man mindestens ein halbes Jahr als Frau gelebt hat. Und das hat Daniel definitiv nicht", stellte Oliva im Gespräch klar. Für das TV-Gesicht steht fest: "Die Ärzte haben Daniel mit dem Zeug alleine gelassen, das ist verantwortungslos!" Sie glaube daher, dass Daniel aufgrund der Medikamente nicht mehr Herr seiner Sinne war. "Die Ärzte haben Daniel auf dem Gewissen", stellte die Travestiekünstlerin klar.

Doch nicht nur die behandelnden Mediziner stehen unter Beschuss. Auch für die Crew-Mitglieder des Kreuzfahrtschiffes hagelte es in den vergangenen Tagen Kritik. Daniels Schiffnachbar wirft den Verantwortlichen vor, dass sie nicht eingegriffen hätten. Daniel habe immer wieder in seiner Kajüte randaliert. Der Passagier habe daraufhin die Mitarbeiter alarmiert – diese seien jedoch mit der Situation überfordert gewesen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Sean Gallup / Getty Images Olivia Jones, Verwandlungskünstlerin

Instagram / oliviajoneshamburg Olivia Jones und Daniel Küblböck

Facebook / danielkaiserkueblboeck Daniel Küblböck, Ex-DSDS-Kandidat



