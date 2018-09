Vor Kurzem gab Moderatorin Nina Bott (40) bekannt: Sie erwartet ihr drittes Kind! Ihr 14-jähriger Sohn Lennox und ihr zweijähriges Töchterchen Luna werden Anfang des kommenden Jahres einen Spielkameraden bekommen. Im letzten Jahr hatte die Fernsehbekanntheit ebenfalls Nachwuchs angekündigt – allerdings erlitt Nina bedauerlicherweise eine Fehlgeburt, mit der sie an die Öffentlichkeit ging. Genauso ehrlich offenbart die werdende Mutter jetzt ihre Gefühle zu ihrer vierten Schwangerschaft!

Im Interview mit Gala gibt Nina bekannt: "Natürlich habe ich auch bei dieser Schwangerschaft in den ersten Wochen daran gedacht. Aber dieses Mal fühlte es sich wirklich alles gut an." Bei ihrer letzten Schwangerschaft habe sie dagegen von Anfang an ein schlechtes Gefühl gehabt und sich nicht wirklich richtig schwanger gefühlt. "Trotzdem war es natürlich ein gutes Gefühl, als ich über den Tag hinweg war, beim Arzt war und sah: Dieses Mal schlägt das Herz", so das TV-Gesicht.

Aber nicht nur die Bald-Mama freut sich über ihr zweites Kind mit ihrem Freund Benjamin Baarz – auch die gemeinsame Tochter der beiden könne die Ankunft des jüngsten Sprösslings kaum erwarten. "Die Kleine ist total aus dem Häuschen. Jeden Abend, wenn ich sie ins Bett bringe, legt sie sich auf mich und sagt: 'Baby, komm raus! Komm jetzt sofort raus!'"

Instagram / ninabott Nina Botts Kinder Luna Victoria Baarz und Lennox König

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott, Moderatorin

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott und ihre Tochter Luna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de