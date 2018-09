Diese Sommerliebe fand ihr jähes Ende! Patricia Blanco (47) und ihr Freund Nico Gollnick (28) haben sich endgültig getrennt. Das verkündete das ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Paar jetzt über seine sozialen Netzwerke. Schon lange wurde von einem Liebesaus gemunkelt, da die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin Saskia Atzerodt (26) behauptet hatte, mit dem Unternehmer eine Affäre gehabt zu haben. Vor Kurzem löschte die Tochter von Roberto Blanco (81) dann alle Pärchen-Pics der beiden. Nun ist die Trennung also traurige Gewissheit!

Via Instagram schrieb Patricia: "So meine Lieben, ich möchte euch jetzt offiziell mitteilen, dass Nico und ich ab sofort getrennte Wege gehen." Am Ende habe sich herausgestellt, dass sich die beiden doch nicht so gut ergänzen würden, wie sie anfangs noch gehofft hatten. "Was bleibt, ist die Erinnerung an eine schöne gemeinsame Zeit", schloss Patricia ihr Schreiben, das auch Nico auf seinem Kanal teilte.

Patricia und Nico hatten sich Ende letzten Jahres in einer Shopping Mall kennengelernt. An der Champagner-Bar im Berliner Kaufhaus des Westens waren die Funken geflogen. Seit Januar waren sie offiziell ein Paar, kämpften in der RTL-Show um den Titel "DAS Promipaar 2018" und die Siegerprämie, mussten sich letztendlich aber gegen die Bauer sucht Frau-Kandidaten Uwe (48) und Iris Abel (50) geschlagen geben. Hättet ihr gedacht, dass zwischen Patricia und Nico alles aus ist?

Hannes Magerstaedt / Freier Fotograf / Getty Images Patricia Blanco beim Eagles Fashion Dinner in München 2016

Anzeige

MG RTL D / Max Kohr Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

Anzeige

MG RTL D / Stefan Menne Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

Anzeige

Habt ihr euch gedacht, dass zwischen den beiden Schluss ist? Ja, das war mir klar Nein, ich bin schockiert Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de