Eigentlich ist Nico Gollnick (28) die bessere Hälfte von Patricia Blanco (47). Das Paar nahm am Sommerhaus der Stars teil und beteuerte auch am gestrigen Abend in der großen Wiedersehensshow mehrmals seine Gefühle füreinander. Alles Quatsch, sagte jetzt jedoch Saskia Atzerodt (26): Die Blondine habe schon vor den Dreharbeiten eindeutige Nachrichten mit Nico ausgetauscht. Die zwei trafen sich sogar zum gemeinsamen Badespaß und konnten dort nicht die Finger voneinander lassen, wie Fotos zeigten. Für euch ist es eine klare Kiste: Da geht was zwischen Saskia und Nico!

Eine Promiflash-Umfrage zeigt, wie ihr zum Beziehungswirrwarr steht: Rund 72 Prozent von über 3.430 Teilnehmern sind der Meinung, dass Saskia die Wahrheit sagt. "Leute, mal ehrlich. Nico und die Blanco? Nie im Leben!" und "Irgendwann kommt immer alles raus. So einen verliebten Eindruck machte er mir die ganze Zeit nicht", schreiben zwei Promiflash-Leser auf Facebook.

Der 28-Jährige dementierte die Gerüchte rund um eine Liaison mit der Ex von Nico Schwanz (40) derweil eisern. Ein paar Fans schlagen sich auf die Seite des Sommerhaus-Pärchens – und schießen ordentlich gegen die vermeintliche Nebenbuhlerin. "Wer Saskia zur Freundin hat, braucht keine Feinde mehr", äußert sich ein User.

MG RTL D / Stefan Menne Nico Gollnick und Patricia Blanco, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2018

MG RTL D / Stefan Menne, P.Hoffmann/WENN.com Nico Gollnick und Saskia Atzerodt

Instagram / saskia_atzerodt Saskia Atzerodt, Model

