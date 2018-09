Damit hat sie ihre Fans wirklich umgehauen! Am Donnerstagabend lief Fitness-Star Sophia Thiel (23) über den roten Teppich des Goldene Kamera Digital Awards 2018. In einem hautengen schwarzen Kleid und sexy Schnürsandaletten begeisterte die Sport-Vloggerin nicht nur die Fotografen. Auch ihre Social-Media-Follower konnten kaum fassen, was für eine megadurchtrainierte Figur Sophia aktuell wieder hat. Vor etwas mehr als einem Jahr hatte sie nämlich zugenommen und dadurch auch ihr Sixpack verloren. Nun ist sie als Muskel-Beauty zurück!

Auf Instagram teilte Sophia zwei Fotos von ihrem Award-Outfit. Sofort schrieben die User zahlreiche begeisterte Kommentare unter die Bilder. "Du siehst echt heiß aus", "Deine Form und Disziplin ist der Hammer", "Toll in Form" oder "Da steckt so viel Arbeit und Disziplin dahinter, Wahnsinn!", lauteten nur ein paar der anerkennenden Aussagen. Als die YouTuberin im Mai über den Red Carpet der About You Awards lief, sah sie hingegen nicht ganz so durchtrainiert aus. Ihr Sixpack und die Megamuskeln hat die 23-Jährige inzwischen aber auf jeden Fall wieder!

Dass der Weg zum Waschbrettbauch kein Spaziergang war, hat die Fitnessbegeisterte schon im vergangenen Jahr im Promiflash-Interview verraten: "Ein Sixpack als Frau zu erreichen, erfordert schon viel Disziplin und Geduld, was ich aber auch sehr, sehr schön finde. Das macht mich richtig stolz auf mich selbst." Beim Anblick ihrer aktuellen Figur kann man also sicher sein: Momentan ist Sophia wohl ganz besonders stolz auf sich.

WENN.com Sophia Thiel bei den About You Awards 2018

