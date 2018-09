Nadine Klein (33) und Alexander Hindersmann (30) sind so verliebt wie eh und je! Seit ein paar Wochen können die amtierende Bachelorette und ihr Auserwählter ihr Glück endlich mit der Öffentlichkeit teilen. Um das gebührend zu feiern, ging es für die beiden nicht nur gleich gemeinsam aufs Oktoberfest – sondern sogar in den ersten Paarurlaub. Dort können die Turteltauben gar nicht die Finger voneinander lassen!

"Glücksgefühle", heißt es in Alex' Instagram-Story – und die sieht man ihm auch an! Der Rosensieger drückt seiner Traumfrau einen dicken Kuss auf die Wange und bringt sie damit ebenfalls zum Strahlen. Die Mußestunden in den Bergen scheinen den beiden richtig gut zu tun. Immerhin kommen sie auch in den weiteren Schnappschüssen gar nicht voneinander los. Ob beim Frühstück oder beim Sonnenuntergang: Nadine und Alex gibt es nur noch eng aneinander gekuschelt.

Langweilig dürfte der Liebes-Trip aber trotzdem nicht sein. Die beiden teilten nämlich auch Aufnahmen, in denen es ganz schön actionreich zuging: Das TV-Couple wagte sich auf eine Stahlseilrutsche. Ein wenig Adrenalin hält eine Beziehung eben in Schwung.

Gulotta,Francesco / ActionPress Nadine Klein und Alexander Hindersmann beim Oktoberfest

Instagram / nadine.kln Nadine Klein und Alexander Hindersmann

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alexander Hindersmann

