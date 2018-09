Diese Nachricht ließ wohl zahlreiche Frauenherzen höherschlagen! Paul Janke (37) zog jetzt einen heiß begehrten Job an Land: Der Ex-Bachelor wird demnächst gemeinsam mit den Chippendales die Hüllen fallen lasen. Für sieben Auftritte in Deutschland ist der durchtrainierte Sonnyboy gebucht. Doch könnte er auch international den Ladys den Kopf verdrehen? Amerikanische Frauen haben unseren Paul unter die Lupe genommen und ganz genau abgecheckt!

"Er ist der beste Chippendale: blond, Wahnsinnskörper und ein echter Gentleman", schwärmte eine Dame im Interview mit RTL. Ein anderer weiblicher Fan verglich den 37-Jährigen sogar mit Hollywood-Hottie Liam Hemsworth (28). Paul kommt also ziemlich gut an! Aber wie wohl fühlt er sich eigentlich selbst in seiner neuen Rolle als Stripper? "Dass ich ausgewählt wurde, freut mich natürlich. Ich glaube, die Chippendales haben jemanden gesucht, der passen könnte. Tanzen ist nicht ohne, vor allem wenn man es nicht im Blut hat. Ich bin eigentlich auch so ein kleiner Bewegungslegastheniker", musste der Hamburger gestehen.

Auf der Bühne zählen jedoch nicht allein die Tanz-Moves – besonders die Bodys der Jungs sind ihr Kapital. Komplett blankzuziehen kommt für das Nordlicht allerdings nicht infrage: "Obenrum finde ich es nackt völlig in Ordnung. Die Hose würde ich wahrscheinlich anlassen!"

ActionPress Paul Janke in München

Anzeige

Christian Alsan Paul Janke

Anzeige

Instagram / jankepaul Paul Janke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de