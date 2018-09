Gute Nachrichten für alle Fans von Sarah Lombardi (25)! Vor einigen Jahren hatte sich die Sängerin eine längere Auszeit von der Musik genommen. In dieser Zeit widmete sie sich vor allem ihrem Söhnchen Alessio (3). Doch in diesem Sommer überraschte sie ihre Fans mit dem Hit "Genau hier". Nun dürfen sich ihre Bewunderer auf ein weiteres musikalisches Highlight freuen: Sarah bringt wieder eine neue Single heraus – und es wird sexy!

In dem gefühlvollen Song "Soleil" aus dem Album "Zurück zu mir“ zeigt Sarah sich von ihrer verletzlichen Seite. "Ich bleibe hier, zieh du deine Kreise, okay! Du gehörst nicht nur mir, ich leide leise, okay!", heißt es in dem Herzschmerz-Track. In dem Video zu der Single präsentiert sich Sarah allerdings alles andere als leidend: Der Clip ist sogar richtig heiß! Mal räkelt sich die 25-Jährige bloß in ein weißes Laken gehüllt im Bett, in einer anderen Szene sonnt sie sich im sexy Badeanzug am Strand.

Zu ihrem Privatleben passt ihr neuer Liebeskummer-Song zurzeit sicherlich nicht. Von Herzschmerz kann bei Sarah schließlich schon lange nicht mehr die Rede sein. Mit ihrem neuen Freund Roberto ist die junge Mutter offenbar überglücklich.

RTL II/Magdalena Possert Sarah Lombardi, Sängerin

RTL II/Magdalena Possert Sarah Lombardi in dem Musikvideo zu "Soleil"

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

