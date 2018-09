Es ist verdächtig ruhig geworden auf den Social-Media-Profilen von Denise Kappès (28)! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin ist hochschwanger – erst gestern kam sie in die 38. Schwangerschaftswoche. Eigentlich hält sie ihre Fans regelmäßig mit Posts und Storys auf dem Laufenden, doch seit einigen Stunden scheint die Schwangere auf Instagram und Co. wie verschollen zu sein. Was steckt dahinter? Ist Denise' kleiner Mann etwa schon auf dem Weg?

Der letzte Clip, den die 28-Jährige gestern Abend auf Instagram teilt, zeigt, wie sie sich ein Bad einlässt. Seitdem herrscht absolute Funkstille auf ihren Seiten im Web. Schon seit Wochen ist klar, dass der Sonnenschein womöglich etwas früher das Licht der Welt erblicken wird – und auch Denise war sicher: Ihr Wonneproppen wird ein September-Baby! Aber nicht nur die Berlinerin schweigt, auch von ihrem Noch-Ehemann Pascal fehlt im Netz jede Spur.

Ob der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller auf dem Weg in die Hauptstadt ist? Er hat seinen Followern immerhin vor Kurzem erklärt, trotz Trennung vor dem Kreiß­saal auf Denise und seinen Sohnemann zu warten. Auch Denise stellte neulich klar, dass sie dem Vater ihres Kindes auf jeden Fall Bescheid geben wird, wenn es losgeht.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès in der 38. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, bekannt aus "Der Bachelor"

Anzeige

WENN Pascal und Denise Kappés

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de