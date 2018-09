Denise Kappès' (28) neuer Freund geht schon in seiner Rolle als Ersatz-Papa auf! Die Ex-Bachelor-Kandidatin hat erst vor wenigen Stunden die Baby-News verkündet: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden. Vom Papa ihres Kindes, Ex-Berlin - Tag & Nacht-Schauspieler Pascal (28), hat sie sich inzwischen allerdings getrennt – trotzdem ist sie nicht allein: Mit Tim hat sie eine neue Liebe gefunden und eine Person, auf die sie sich verlassen kann. Der Käppi-Träger kümmert sich bereits rührend um ihren Spross!

Nach der Geburt ihres Hosenmatzes veröffentlichte die Influencerin einen ersten Schnappschuss von sich und ihrem kleinen Engel im Netz. Das ist aber noch nicht alles: In ihrer Instagram-Story postete sie einen kurzen Clip – darauf zu sehen: Ihr Tim beugt sich über die Krippe des Jungen und zupft liebevoll das Deckchen zurecht. Zwar ist das Gesicht von ihm mit einem Herz-Emoji verdeckt – doch die Tattoos und der Dreitage-Bart verraten ihn.

Eine Frage stellt sich in diesem Zusammenhang: Wo ist Pascal? Der TV-Star hat immerhin noch kein eigenes Bild mit seinem Baby Boy geteilt. Bis zum Schluss war nicht endgültig klar, ob er im Kreißsaal dabei sein würde, wenn sein Sohnemann auf die Welt kommt.

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès mit ihrem Sohn, September 2018

Instagram / denise_temlitz_official Screenshot aus Denises Instagram-Story

Cinamon Red / WENN.com Schauspieler Pascal Kappés

