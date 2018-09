Die Vermutung hat sich bestätigt! Heute Morgen fiel Fans von Denise Kappès (28) und Pascal Kappés (28) etwas auf – nämlich das große Nichts: Von der hochschwangeren Ex-Bachelor-Kandidatin waren weder Posts noch Updates zu finden. Dabei kennt man die Social-Media-Queen sonst alles andere als in sich gekehrt: Denise nahm ihre Follower immerhin sogar zu Ultraschalluntersuchungen mit. Bedeutete die Stille etwa, dass ihr Sprössling auf dem Weg war? Tatsächlich: Denise und Pascal konnten ihren Sohn mittlerweile wirklich in die Arme schließen!

Diese Neuigkeit verkündete zuerst der frischgebackene Papa in seiner Instagram-Story: Der Schnappschuss hält die Neu-Mama mit dem gemeinsamen Sohnemann und eine besondere Botschaft fest: "Es ist endlich so weit: Denise und ich sind Eltern geworden. Ich freue mich riesig darüber und unser Sohn ist gesund und munter und schläft", ließ Pascal seine Community wissen.

Kurz darauf ließ auch Denise die News mit einem Instagram-Upload platzen: "Unser Engel ist da. Ich bin noch ziemlich schwach und melde mich morgen", versprach sie ihren treuen Fans. Ob in diesem nächsten Post wohl auch ihr Nachwuchs ein richtiges Debüt mit vollem Gesicht geben wird?

Promiflash Pascal und Denise Kappès

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès beim Yoga

Anzeige

Instagram / Denise_temlitz_official Denise Kappès, Ex-Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Glaubt ihr, dass Denise und Pascal bald auch das Gesicht ihres Kleinen zeigen werden? Ja, bestimmt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de