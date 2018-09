In der TV-Show Die Höhle der Löwen gehören Deals für den Unternehmer Carsten Maschmeyer (59) zum Tagesgeschäft: Neben Frank Thelen (42), Judith Williams (46), Georg Kofler (61), Dagmar Wöhrl (64) und Ralf Dümmel (51) entscheidet er in jeder Sendung, ob er in ein Geschäft investieren will oder nicht. Ob der 59-Jährige dabei den richtigen Riecher hatte, stellt sich naturgemäß erst mit der Zeit heraus. Eine private Entscheidung bereut Carsten allerdings bis heute nicht: seine Vermählung mit Schauspielerin Veronica Ferres (53). Zum vierten Hochzeitstag machte er das mit einer liebevollen Message deutlich!

Am 27. September 2014 schworen Carsten und Veronica sich ewige Liebe – vier Jahre später ist der gebürtige Bremer mit seiner Frau immer noch so glücklich wie am ersten Tag: "Bester Deal meines Lebens" schrieb der Geschäftsführer zu seinem Ehe-Jubiläum auf Twitter. Dazu postete er ein Pärchen-Pic von sich und seiner Liebsten, auf dem sie sich bei einer Veranstaltung tief in die Augen schauen und miteinander Händchen halten.

Seit 2009 geht das Paar bereits gemeinsamen durchs Leben. Was ist nur das Liebesgeheimnis der beiden? Dies verriet Carsten vor Kurzem in einem Promiflash-Interview: "Wir haben ein paar heilige Wochenenden und wir machen viermal im Jahr Urlaub – da ist Pause, da werden auch die Handys ausgeschaltet."

Instagram / veronicaferres Carsten Maschmeyer und Veronica Ferres

Cinamon Red / WENN.com Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer beim Deutschen Fernsehpreis 2017

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer in "Die Höhle der Löwen"

