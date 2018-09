So sieht Scott Disick (35) jetzt aus! Von den Ladys des Kardashian-Jenner-Clans ist man ja nichts anderes gewöhnt: Kim (37), Kylie (21) und Co. wechseln ihre Frisuren gefühlt täglich. Egal ob neongelbe Rapunzelmähne oder doch wieder dunkler Bobschnitt – die Beautys legen sich nie lange auf denselben Look fest. Doch nun wagte auch einer der Kerle mal ein Umstyling: Kourtney Kardashians (39) Ex Scott hat ordentlich Haare gelassen!

Seine neue Frisur präsentierte der Reality-TV-Star seinen Fans via Instagram-Story: Scott hat seine lange Mähne abrasieren lassen und trägt jetzt einen modernen, superkurzen Buzz-Cut – der Zottelbart durfte aber bleiben. Damit reiht er sich neben Promi-Männern wie Nick Jonas (26) und Wilmer Valderrama (38) ein, die sich kürzlich ebenfalls für den Trend-Haarstyle entschieden haben.

Was wohl seine Verflossene Kourtney zu der Veränderung sagt? Ihre Schwester Kim würde sich ja eine Reunion des On-Off-Pärchens wünschen, wie Hollywood Life kürzlich berichtete. Wie findet ihr Scotts neuen Look? Stimmt ab!

Instagram / letthelordbewithyou Reality-TV-Star Scott Disick, September 2018

Anzeige

Frazer Harrison/Getty Images Nick Jonas bei der "Beyond LA Cocktail Party Benefiting Beyond Type 1"

Anzeige

Getty Images Scott Disick bei der Eröffnung des DAER Nightclubs in New Jersey

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de