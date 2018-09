Das Liebes-Glück sollte nicht ewig halten! Erst vor Kurzem stellte Falko Ochsenknecht (34) im Promiflash-Interview seine Freundin Emilie vor – dabei war der Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darsteller zu diesem Zeitpunkt bereits seit zwei Jahren mit der Blondine zusammen. Doch ihre Liebes-Geschichte gehört nun der Vergangenheit an: Falko und Emilie haben sich getrennt! Aber was sind die Gründe für das Beziehungs-Aus?

Gegenüber kukksi bestätigte der 33-Jährige die Trennung: "Wir haben beide gemerkt, dass das doch nicht so passte und uns nicht mehr so gut verstanden haben. Wir stellten fest, dass wir doch etwas unterschiedlicher sind", erklärte der TV-Star und Sänger im Interview. Ihm sei es wichtig, das jetzt öffentlich zu machen, damit keine Fremdgeh-Gerüchte auftauchten.

Gefunkt hatte es zwischen den Ex-Turteltauben nicht auf Anhieb, sondern erst nach ein paar Jahren. Im Gespräch mit Promiflash erinnerte sich der Reality-Star, wie er Emilie damals erobert hatte: "Ich habe ihr aus dem Nichts heraus einen Kuss auf den Mund gegeben."

Facebook / falko.ochsenknecht.3 Falko Ochsenknecht alias Ole Peters, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Promiflash Emilie, Falko Ochsenknechts Freundin

Cinamon Red/WENN.com Falko Ochsenknecht, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Star

