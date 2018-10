Idyllischer könnte ein Familienbild wirklich nicht sein! Seit der Geburt ihrer Tochter Matilda vor rund einem Jahr schwelgen Felix Neureuther (34) und seine Frau Miriam (28) im absoluten Eltern-Glück. Zwei Wochen vor dem ersten Geburtstag ihrer Prinzessin stand dem Trio nun ein besonderer Tag ins Haus: Matildas Taufe! Und die nahm sich der stolze Papa auch zum Anlass, um seine Fans mit einem goldigen Post zu überraschen: Der Skirennläufer teilte einen süßen Schnappschuss von sich und seinen Liebsten!

Ganz der bayrischen Tradition entsprechend bestritt das Dreier-Gespann Matildas Ehrentag in farbenfrohen Trachten. Neben der fast Einjährigen, die ein süßes Mini-Dirndl in der typischen Mädchenfarbe Rosa trug, sorgte allerdings noch ein weiteres Detail auf dem Foto für Aufsehen: Auf dem Bild, das Felix auf Instagram schlicht mit den Worten "Glück und Liebe" betitelte, trägt der Sportler einen kleinen Jungen auf den Schultern! Bei dem smarten Lederhosen-Träger soll es sich laut T-Online um seinen Neffen Oscar handeln – und zugegeben: Ein Sohnemann würde Felix ziemlich gut stehen!

Ob sich Matilda also bald über ein Geschwisterchen freuen darf? Löwen-Papa Felix hätte sicherlich nichts dagegen. Zwar hat er sich bisher nicht zur weiteren Nachwuchsplanung geäußert – dass er einfach alles für seine Familie tun würde, beteuerte er allerdings schon vor wenigen Wochen. In einem Interview hatte Felix verraten, seine Karriere jederzeit für sein Töchterchen an den Nagel zu hängen, sollten ihm Trennungen von ihr zu schwer fallen.

