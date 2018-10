Auch nach Germany's next Topmodel ist sie weiter auf Erfolgskurs! Klaudia Giez (22) zog in der diesjährigen Staffel des Modelcontests die Aufmerksamkeit vor allem durch ihre verrückte Art auf sich. Doch ihr besonderes Charisma kommt anscheinend nicht nur bei ihren Fans gut an, sondern auch bei den Kunden, die die quirlige Frohnatur regelmäßig als Model buchen. In einem Interview hat Klaudia vor Kurzem allerdings durchblicken lassen, dass sie dem Laufsteg den Rücken kehren möchte. Stattdessen schwärmte sie nun ganz stolz von ihrem neuesten Projekt: Der Rotschopf bringt sein erstes eigenes Beauty-Produkt auf den Markt!

Gegenüber Promiflash verriet sie: "Ich werde meine eigene Lidschatten-Palette haben und es wird einen 'Klaudia mit K'-Aufsteller geben... Ich bin mehr als zufrieden und habe mir so etwas nicht mal erträumen können." In Zusammenarbeit mit dem Drogeriemarkt Rossmann wird die Influencerin zeitgleich auch auf dem Cover der Zeitung des Konzerns zu sehen sein. Nach Wochen der Geheimhaltung kann sie diese News nun endlich auch mit ihren Followern teilen – und das bereite Klaudia nach wie vor die größte Freude.

Mit dem Launch ihres eigenen Produkts tritt das Nachwuchsmodel in die Fußstapfen vieler anderer deutscher Netz-Stars: Auch Influencerinnen wie Bibi Claßen (25) oder Paola Maria (24) überraschten ihre Bewunderer in der Vergangenheit bereits mit Schönheitsutensilien in den Ladenregalen. Für Klaudia mit K also ein echter Ritterschlag!

Florian Ebener/Getty Images Klaudia Giez beim GNTM-Finale 2018 in Düsseldorf

Instagram / klaudiagiez Ex-GNTM-Kandidatin Klaudia Giez

wcrART/face to face / ActionPress Bibi Claßen, YouTuberin

