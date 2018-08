Ihre Laufsteg-Karriere läuft erst seit wenigen Monaten und soll jetzt schon wieder vorbei sein! In der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel war sie der absolute Zuschauerliebling: Klaudia Giez (21) alias Klaudia mit K. Obwohl sie bei der Casting-Show kurz vorm Halbfinale scheiterte, wird sie für Fashion-Events ausgesprochen gut gebucht. Das könnte nun aber vorüber sein – Klaudia hat nämlich keinen Bock mehr auf Modeln!

Das plauderte die Wahlberlinerin nun jedenfalls gegenüber Bild aus: "Modeln möchte ich nicht mehr. Ich will nicht mehr auf Fashion Weeks. Ich war bei den Castings der Fashion Week und das ist mir zu viel Druck. Es hat mich schon damals fertiggemacht, mich mit anderen zu vergleichen." Klaudia wolle lieber das machen, was ihr wirklich Spaß macht – womit Fans sich in naher Zukunft garantiert nicht von ihr verabschieden müssen: "Ich will lieber Fernsehen machen, als zu modeln."

Es gibt allerdings noch einen weiteren Grund für Klaudias rabiaten Entschluss – sie fühlt sich selbst mit knackigen Anfang zwanzig einfach viel zu alt für die Branche! "Modeln ist nicht das Sicherste. Das kann man mit 14, 15, 16, eigentlich höchstens 18 machen. Danach sind schon andere Leute gefragt. Ich bin fast 22", erklärte die Frohnatur. Dass das kein Todschlagargument ist, beweist doch schon alleine Model-Mama Heidi Klum (45)!

Becher/WENN.com Klaudia Giez bei der Fashion-Show von Ernsting's family

Hannes Magerstaedt / Getty Images Klaudia Giez bei der Red Summer Night Of Bunte

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez, Ex-GNTM-Kandidatin

