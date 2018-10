Diese Nachricht dürfte Jens Büchner (48) hart treffen! Erst Anfang des vergangenen Monats hatte der Goodbye Deutschland-Star seine Fans in Sorge versetzt: Aufgrund einer Erkrankung musste der Schlagersänger mehrere Auftritte absagen – stand allerdings nur wenige Tage später entgegen der Empfehlung seines Arztes wieder auf der Bühne. Nun scheinen ihn die Folgen seiner Krankheit erneut einzuholen: Seine Mallorca-Kollegin Krümel wirft den Jenser aus ihrem Programm!

In den letzten Jahren hatte der Kultauswanderer regelmäßig für gute Stimmung in Krümels Stadl gesorgt. Doch damit ist jetzt Schluss, wie Marion gegenüber OK! erklärte: "Jens sagt uns ständig krankheitsbedingt seine Termine ab, aber im Mega-Park tritt er auf. Deshalb ersetzen wir ihn jetzt durch Olaf Henning." Der Ex-Dschungelcamp-Kandidat wisse davon selbst allerdings noch nichts. "Ich habe mehrfach bei ihm nachgefragt, was jetzt Sache ist und wie es in Zukunft aussieht, aber ich kriege keine richtige Antwort", erzählte die Schlagersängerin. Für Krümel gibt es aber offenbar keine andere Option: "Wir hatten schon finanzielle Einbußen durch seine Ausfälle", so die Blondine weiter.

Auf seiner Facebook-Seite hatte der 40-Jährige vor einigen Wochen bekannt gegeben, dass er aus gesundheitlichen Gründen einige Gigs absagen müsse. "Die Ärzte und mein Körper haben mich gezwungen, einen Gang runterzuschalten und meinen Kreislauf und mein Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen und deshalb befinde ich mich seit heute Morgen in ärztlicher Behandlung", schrieb er damals im Netz. Was genau dem Sommerhaus der Stars-Draufgänger fehlt, ist bisher allerdings noch ein Geheimnis.

WENN.com Jens Büchner bei einem Auftritt

Actionpress Krümel in ihrem Stadl auf Mallorca

WENN Jens Büchner, Schlagersänger

