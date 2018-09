Sorge um Jens Büchner! Der Goodbye Deutschland-Auswanderer ist ein wahres Arbeitstier. Zusammen mit seiner Familie führt der Reality-TV-Star nicht nur ein erfolgreiches Fan-Café auf Mallorca – nebenbei heizt der 48-Jährige seinen Anhängern auch noch als Schlagersänger bei Shows ordentlich ein. Doch nun muss der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer eine Zwangspause von seinen Auftritten einlegen: Der Mann von Daniela Büchner (40) muss von Ärzten betreut werden!

Die kommenden Auftritte am Wochenende in Neugattersleben und auf Malle musste Jens nun leider absagen. Auf seiner Facebook-Seite gab er dazu am Freitag ein Statement ab: "Die Ärzte und mein Körper haben mich gezwungen, einen Gang runterzuschalten und meinen Kreislauf und mein Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen und deshalb befinde ich mich seit heute Morgen in ärztlicher Behandlung." Weitere Details zu seinem Zustand machte die TV-Bekanntheit nicht öffentlich. Von seinen Fans erhielt Jens unter seinem Post diverse Genesungswünsche.

Neben Jens musste in den vergangenen Wochen auch ein anderer Schlager-Star krankheitsbedingt seine Bühnen-Performances streichen: Jürgen Drews (73) musste wegen eines schlimmen Mageninfekts und eines Darmverschlusses mehrmals ins Krankenhaus – mittlerweile ist der selbst ernannte "König von Mallorca" aber wieder fit.

