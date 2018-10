Ist TobiLino das einzig wahre Traumpaar bei Love Island? Die beliebte Kuppelshow neigt sich dem Ende zu – am Montag geht es für die verbliebenen Pärchen Natascha und Tobias, Victor und Joana sowie Tracy und Marcellino ins Finale! Doch unter den liebeshungrigen Kandidaten hat sich während der drei gemeinsamen Wochen in der Luxus-Villa ein weiteres Traum-Duo gebildet: Tobi und Marcellino werden sich nach der Show schmerzlich vermissen!

Während ihrer gemeinsamen Sitzung in der Sprecherbox schwärmten die Buddies jetzt von ihrer Bromance: "Diese Chemie, die zwischen uns ist, ist irgendwie anders", erklärte Marcellino. Die Männer haben sich stets blendend verstanden, wie die Zuschauer auch an ihren ständigen Albernheiten sehen konnten: “Wir sind beide Typen, die manchmal gerne Unsinn reden”, führte Tobias weiter aus. Nun, so kurz vor dem Finale, seien sie traurig, sich bald voneinander trennen zu müssen: "Also wir nutzen jetzt noch alles an der Zeit, die uns bleibt", versicherte TobiLino.

Ob Tobi und Marcellino diese Einstellung auch bis zum Schluss beibehalten werden? Schließlich werden die beiden Islander sich im Finale gegenüber stehen! Hättet ihr gedacht, dass die zwei mittlerweile so zusammengeschweißt sind? Stimmt ab!

Das große Finale von „Love Island“ am Montag, den 1. Oktober, um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II, Love Island Tobias Wegener und Marcellino Kremers, "Love Island" 2018

RTL II / Magdalena Possert Lino und Tobias, Reality-TV-Stars

RTL II, Love Island Tobias Wegener und Marcellino Kremers bei "Love Island"

