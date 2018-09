Einen Tag vor dem großen Finale wird ordentlich ausgesiebt! Morgen steht fest, welches Traumpaar Love Island als Sieger-Pärchen verlassen wird. Chancen auf den TV-Triumph haben noch die Couples Yanik und Lisa, Joana und Victor, Jessica und Sebastian, Natascha und Tobias und Tracy und Marcellino. Von den zwölf Islandern werden aber nicht alle den letzten Tag auf der Liebes-Insel erleben: Heute fliegen gleich SECHS Kandidaten raus!

Die Entscheidung über das Kuppel-Schicksal der Hotties und Babes liegt in der Hand der Zuschauer: Via App-Voting dürfen sie die alles entscheidende Wahl darüber treffen, welche drei Paare in das Finale von "Love Island" einziehen dürfen. Es bleibt spannend, was für ein Ergebnis Jana Ina Zarrella (41) heute Abend verkünden wird. Definitiv sicher ist aber, dass Richard und Janine als Singles die Kuppel-Villa verlassen müssen.

Die Promiflash-Leser haben in einer Umfrage ihre drei Gewinner-Paare bereits gekrönt: Auf dem ersten Platz landete das Duo "Tracellino", dicht gefolgt von "NaTobi" und die Bronzemedaille ging an Victor und Joana. Wenn es nach den Usern geht fliegen heute Sebastian, Jessica, Yanik und Lisa.

Nächste Folge von „Love Island“ heute Abend um 22:25 Uhr bei RTL II

RTL II / Love Island Auszug bei "Love Island" in Folge 18

RTL II / Magdalena Possert; RTL II / Love Island Richard Heinze und Janine Eibner

RTL II / "Love Island" Marcellino Kremers und Tracy Candela bei "Love Island"

