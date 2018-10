Klares Statement von NaTobi an ihre Hater! Am gestrigen Abend belegten Natascha Beil und Tobias Wegener den zweiten Platz bei Love Island. Dass sie überhaupt gemeinsam im Finale stehen, schien zwischenzeitlich undenkbar: Anfangs galten sie zwar lange Zeit als DAS Show-Traumpaar, was folgte, waren jedoch zahlreiche Hochs und Tiefs. Im Halbfinale starteten sie dann den dritten Paar-Anlauf – und das sorgte für fieses Gemunkel unter Fans und Mitstreitern, die den beiden vorwarfen, sich nur für eine mögliche Siegeschance wieder vereint zu haben. Jetzt packten Natascha und Tobi aus, was sie von den Anschuldigungen halten!

Im Promiflash-Interview räumten sie mit den Gerüchten auf! "Wenn das zwischen uns Fake-Love wäre, dann hätten wir keine drei Anläufe gebraucht, sondern das von Anfang an durchgezogen", erklärte Natascha. "Ich finde das ein bisschen übertrieben, dass das so ausgesprochen wurde." Man habe schließlich gesehen, wie emotional sie und der Maler auf die Trennungen und die Liebescomebacks reagierten. "Das war eben ein Hoch und Tief bei uns und letztendlich haben wir es ins Finale geschafft. Aber ehrlich", ergänzte Tobi. Für Tascha zähle im Endeffekt aber vor allem, dass die beiden selbst wissen, was sie füreinander empfinden.

Auch nach dem TV-Experiment wollen die On-Off-Turteltauben in Kontakt bleiben und sich besser kennenlernen. Eine endgültige Verpaarung im richtigen Leben ist also nach wie vor nicht ausgeschlossen.

RTLII Tobias und Natascha bei "Love Island"

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Tobias und Natascha im Finale von "Love Island"

Anzeige

RTL II Natascha und Tobias bei einem "Love Island"-Date

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de