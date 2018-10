Der Sohn von Pascal Kappés (28) ist erst wenige Tage alt und schon lässt sich sein Papa das zweite Tattoo für ihn stechen! Am vergangenen Samstag wurden der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Ex Denise (28) zum ersten Mal Eltern. Der TV-Darsteller kann sein Glück kaum fassen und will sich jetzt ein weiteres ewig währendes Andenken an die Geburt seines Sprösslings verpassen lassen: Nach dem Anfangsbuchstaben des Namens seines Babys trägt Pascal nun bald das nächste Tattoo für sein Kind unter der Haut!

Auf Instagram nahm der frischgebackene Vater seine Follower direkt mit ins Tintenstudio. Dort zeigte er seiner Community, welches Motiv es dieses Mal für seinen Kappi-Junior werden soll: Ab sofort wird seine rechte Brust ein ziemlich großes Kunstwerk in Schwarz zieren! "Es ist das Geburtsdatum von meinem Jungen, die Waage als Sternzeichen und die Uhrzeit mit drin", erklärte Pascal, während die Nadelvorlage schon auf der richtigen Stelle prangte. Ein weiteres Detail des filigranen Bildes: In der einen Waagschale liegt ein Herz, in der anderen eine Feder – ob der 28-Jährige damit andeuten will, dass seit der Geburt seines kleinen Rackers sein Herz so leicht wie eine Feder ist?

Bis die Fans das Tattoo in ganzer Pracht bewundern können, müssen sie sich allerdings noch etwas gedulden. Das Abbild muss sicher erst ein paar Tage abheilen, bis der Ex-Seriendarsteller es in den sozialen Netzwerken präsentieren kann. Wie gefällt euch Pascals Motiv-Idee? Stimmt ab!

Instagram / pascal.kappes Die Tattoo-Vorlage von Pascal Kappés

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés beim Tätowierer in Berlin

Instagram / pascal.kappes Pascal Kappés mit seinem Sohn

