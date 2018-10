Jetzt können sie ihre frische Liebe in Freiheit ausleben! Bei Love Island fanden Tracy Candela und Marcellino Kremers nach ersten Anlauf-Schwierigkeiten zueinander. Ihre süße Liebesgeschichte faszinierte die Zuschauer und sie verließen als "Gewinner-Paar 2018" die Insel. Nach dem Ende der Show verrieten sie, dass sie immer noch zusammen sind. An ihrem neuen Alltag als Couple lassen die zwei zum Glück ihre Follower teilhaben: Marcellino postete das erste Pärchen-Selfie mit seiner Kuppel-Partnerin Tracy!

Erster Stopp für die zwei Turteltauben: das Oktoberfest! Von ihrem Besuch auf dem Volksfest veröffentlichte Lino einen Schnappschuss via Instagram, auf dem er und seine Liebste eng aneinander geschmiegt in die Kamera strahlen. Tracy zeigte ihren Fans ebenfalls ihr Liebes-Glück und teilte ein Foto von sich und ihrem Mr. Right. Dazu schrieb sie: "Endlich haben wir uns wieder." Das Traumpaar war nach dem Finale nämlich kurzzeitig getrennt: Beide besuchten in ihren Heimatstädten zunächst ihre Familien, bevor sie in München wieder aufeinander trafen. Und was darf bei einem romantischen Trip auf die Wiesn nicht fehlen? Natürlich ein Lebkuchenherz – und so eines ergatterten Tracyllino gleich im XXL-Format.

Bereits während der Show wurde deutlich, dass es Tracyllino ernst miteinander meinen: "Ich habe eigentlich hier meinen Traummann gefunden. Ich bin sehr, sehr glücklich. Es fühlt sich einfach richtig und wunderschön an", schwärmte Tracy während der Sendung im Sprechzimmer.

Instagram / marcellinokremers Tracy Candela und Marcellino Kremers

Anzeige

Instagram / tracy_candela_loveisland Marcellino Kremers und Tracy Candela auf dem Oktoberfest

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Tracy und Marcellino im "Love Island"-Finale 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de