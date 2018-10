Neuer Lebensabschnitt, neue Frisur? Noch vor wenigen Monaten kämpften Micaela Schäfer (34) und Felix Steiner (33) in der Sendung Das Sommerhaus der Stars um den Titel "Promipaar des Jahres". Ihre Beziehung hielt dem Druck aber nicht Stand – kurz nach der Ausstrahlung der Show gaben das Erotikmodel und der Geschäftsmann ihr Liebes-Aus bekannt. Zwar hatten sie bei dem großen Wiedersehen mit den übrigen Paaren im TV noch betont, an sich arbeiten zu wollen, um in der Zukunft eventuell noch einmal zueinanderfinden zu können, doch ein offizielles Beziehungs-Comeback gibt es bisher nicht. Stattdessen überraschte Mica jetzt mit einer neuen Haarfarbe – ein Zeichen für ihr neues Leben ohne Felix?

Auf Facebook zeigte sich die Berufsnacktschnecke jetzt mit ungewohntem Look. Lang ist ihre Mähne zwar nach wie vor, doch statt dunkelbraun sind ihre Haare jetzt blau! Ob es sich für die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin bei der optischen Veränderung um einen wichtigen Schritt handelt, um die Vergangenheit hinter sich zu lassen?

Möglich ist das zwar allemal, doch überraschte Mica schon in der Vergangenheit immer wieder mit spontanen Haarexperimenten. Von schwarz zu blond über rot: Die 34-Jährige hat schon nahezu jeden Look ausprobiert. Der wohl beste Beweis dafür, dass sie sich nicht vor Veränderungen scheut – eine Eigenschaft, die ihr aktuell sicher zugutekommen dürfte.

MG RTL D / Max Kohr "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Micaela Schäfer und Felix Steiner

Facebook / @MicaelaSchaefer Micaela Schäfer

Getty Images Micaela Schäfer beim "Charity Red Carpet Dinner"

